Bei einem Polizeieinsatz in Ostthüringen ist am Donnerstag ein Mann gestorben. Wie die Landespolizeidirektion Gera mitteilte, kollabierte der 34-Jährige während des Einsatzes am Morgen und verstarb trotz sofortiger Hilfe. Auch ein Rettungsteam habe nicht mehr helfen können. Zu den genauen Umständen machte die Polizei noch keine Angaben. Nach MDR THÜRINGEN-Informationen ereignete sich der Vorfall im Landkreis Greiz.