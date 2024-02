Gera Nach Durchsuchung von Lebensmittelläden: Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Bankgeschäften

Hauptinhalt

09. Februar 2024, 15:40 Uhr

In Gera sind am Mittwoch in der Schülerstraße, Talstraße und Leipziger Straße mehrere Geschäfte durchsucht worden. Die Staatsanwaltschaft ermittelt nun gegen drei Männer.