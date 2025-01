Sie bauen Brücken zwischen Generationen, unterstützen Kinder und Jugendliche beim gewaltfreien Lösen von Konflikten, helfen in herausfordernden Lebenssituationen: die "Seniorpartner in School". Den Thüringer Landesverband hat Bernd Himmerlich vor mehr als zwölf Jahren mit gegründet. Inzwischen ist das Netzwerk weit über Gera hinaus gewachsen.

Die Senior-Partner - Frauen und Männer, die in der Mehrzahl das Alter von 65 Jahren überschritten haben - sind Ansprechpartner an Schulen in Ost-, Nord- und Mittelthüringen. Im Süden kommen weitere Schulen hinzu.

Im Bereich Leistungssport war Bernd Himmerlich lange Zeit aktiv. Und als der frühere Polizist aus dem Berufsleben ausschied, suchte er eine neue Herausforderung. Die Ehrenamtszentrale ist seine Anlaufstelle gewesen, der Wunsch: Übungsleiter in einer Sportgemeinschaft. Gesucht wurden aber gerade Menschen, die ein Netzwerk der "Seniorpartner in School" für Thüringen aufbauen wollen.

Ich habe es nicht bereut. Bernd Himmerlich Thüringer des Monats Januar

"Das hat mir gut gefallen", sagt der heute 72-Jährige, "ohne im Detail zu wissen was auf mich zukommt und welchen Umfang es mal einnehmen wird. Und ich habe es nicht bereut." Bernd Himmerlich ist als Ehrenvorsitzender des Vereins stolz darauf, wie sich das Projekt bis heute entwickelt hat. Und die Auszeichnung als "Thüringer des Monats" sieht er deshalb auch stellvertretend für die rund 55 in Schulen engagierten Seniorinnen und Senioren.

Wir treffen Bernd Himmerlich in der frisch sanierten Geraer Ostschule, einer Gemeinschaftsschule, an der rund 730 Kinder und Jugendliche von der ersten bis zur zehnten Klasse lernen. Sie trägt auch den Titel Europaschule. Hier und an einer weiteren Geraer Schule haben die Seniorpartner im April 2013 ihre Arbeit begonnen, damals war es noch eine reine Regelschule.

Bildrechte: MDR/David Dienemann

An einem Tag in der Woche sind zwei Seniorpartner in der Schule, um kleinere oder auch mal größere Streitigkeiten zu schlichten. Sie sind Ansprechpartner in der großen Pause auf dem Schulhof und stehen als geschulte und empathische Mediatoren in einem geschützten Raum bei Fragen, Sorgen und für Konfliktlösungen zur Verfügung.

Kleine Streitigkeiten zwischen Schülerinnen und Schülern sind nicht ungewöhnlich. Die Seniorinnen und Senioren geben den Kindern und Jugendlichen mit auf den Weg, dass ein Streit nach Möglichkeit immer gewaltfrei gelöst werden kann und soll. Für Vertrauensverhältnis ist es gut, dass sie zur Generation Großeltern gehören.

Für Englisch-Lehrerin Simone Woyan leisten die Senioren damit einen wichtigen Beitrag. Sie nehmen sich die Zeit, für einzelne Kinder da zu sein, sagt sie. "Das schaffen wir [Lehrer] nicht jeden Tag und nicht in jeder Situation, in der es nötig wäre." Dem Vorbild der Geraer Ostschule folgen inzwischen mehr als 20 Schulen in verschiedenen Regionen im Osten, Norden, der Mitte und im Süden Thüringens.

Bernd Himmerlich ist regelmäßig im Land unterwegs, um neue Partner für das Projekt "Seniorpartner in School" zu gewinnen. An Schulen, in Schulämtern und bei Trägern des gesellschaftlichen Lebens führt er Gespräche. Jede neue Schule im Netzwerk braucht ein Team von Senioren, das dort als Mediatoren arbeitet. Diese müssen geschult und betreut werden, denn die zu lösenden Aufgaben sind über die Jahre vielschichtiger geworden.

Bildrechte: MDR/David Dienemann

Die gesellschaftliche Entwicklung geht nicht spurlos an Schule vorüber - an erster Stelle der Einfluss der Sozialen Medien, in Einzelfällen auch Gewaltkriminalität und Drogenkonsum. Mehr Betreuungsbedarf gibt es durch das Thema Inklusion von Schülerinnen und Schülern mit geistigen oder körperlichen Einschränkungen.

Seit rund zehn Jahren ist auch die Zahl der Kinder und Jugendlichen mit Migrationshintergrund in den Klassen angestiegen. Und schließlich sollen die Seniorpartner auf Anzeichen einer möglichen Gefährdung des Kindeswohls achten und bei Erfordernis mit der gebotenen Sensibilität Informationen an zuständige Stellen weitergeben.