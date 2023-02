In der Lagerhalle von Christian Güpner geht es zu wie auf dem Rangierbahnhof. Der Techniker bereitet in seinem Lager eine neue Veranstaltung vor. Vor einem halben Jahr übernahm er die Firma von den Vorbesitzern. Trotz Sorgen vor einer neuen Corona-Zwangspause, die auch die Veranstaltungsbranche schwer gebeutelt hat. "Bis jetzt ist alles gut gegangen", sagt Christian Güpner. "Ich konnte meine freien Kollegen an Bord halten und auch neue Kunden gewinnen."

Unternehmer Christian Güpner Bildrechte: MDR THÜRINGEN JOURNAL