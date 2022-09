Die gute Nachricht vorweg: In den zurückliegenden Jahren ist die Zahl der Auszubildenden in den Handwerksbetrieben in Sachsen und Thüringen nach einem deutlichen Einbruch wieder angestiegen. In Sachsen-Anhalt stagnieren die Werte seit einigen Jahren, sinken zumindest aber nicht weiter ab. Das geht aus Zahlen der acht Handwerkskammern in Mitteldeutschland hervor, die MDR Data ausgewertet hat.