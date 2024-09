Und es hat aus seiner Sicht noch einen weiteren Vorteil. Einheimische und Asylbewerber lernen sich besser kennen. "Die machen ja auch zusammen Mittag, die reden nicht nur über die Arbeit. Und wenn sie abends zu Hause erzählen, was am Tag so los war, erfahren die Familien auch gleich eine Menge über die Asylbewerber."

Und jeder von ihnen ist anders. Der Jüngste, Batuhan, ist 20 Jahre alt, kommt aus der Türkei und hat bisher als Friseur gearbeitet. Er hat absolut keinen Spaß am Harken, sagt er. Aber trotzdem arbeitet er hier, will in seinem Asylbewerberverfahren vorankommen und dann vielleicht irgendwann wieder als Friseur arbeiten. Außerdem könne er im Gespräch mit den Kollegen Deutsch lernen. Bildrechte: MDR/Grit Hasselmann

Bürgermeister Alexander Schulze (CDU/Gemeinsam für Greiz) war gleich begeistert, als Landrat Ulli Schäfer (CDU) ihn gefragt hat, ob die Stadt Greiz für das Pilotprojekt zur Verfügung steht, erinnert er sich.

"Wir haben 84 Quadratkilometer Stadtgebiet. Die gilt es in Ordnung zu halten. Jetzt sind zwölf Männer überwiegend dafür eingesetzt und eine Frau unterstützt in einer Kita."

Das ist übrigens auch den Greizern aufgefallen. Mehrfach wurde der Bürgermeister schon auf die Gruppen, die mit ihren orangen Westen in den Greizer Grünanlagen arbeiten, angesprochen. Anlieger haben bei der Hitze diese Woche sogar Wasser vorbeigebracht.

Diese positiven Rückmeldungen bestätigen Schulze. "Ich habe mir natürlich damit auch eine Steigerung der Akzeptanz in der Bevölkerung erhofft." Aus seiner Sicht hat das funktioniert.

Bauamtsleiter Rausch denkt schon weiter: "Da sind Bauingenieure dabei, ein Architekt - wenn deren Abschlüsse irgendwann anerkannt sind, könnten wir die gut gebrauchen in Greiz. Und dann kennt man sich schon."

Inteesh ist 28 Jahre alt und hat in seiner Heimat Libyen studiert. Elektroingenieur wollte er werden. Jetzt will er so schnell wie möglich Deutsch lernen. Für ihn ist der Vorteil der Arbeit im Bauhof, dass er etwas Sinnvolles zu tun hat. Nicht zu arbeiten macht einen krank, sagt er. Deshalb hat er auch schon einige Bewerbungen verschickt. Bildrechte: MDR/Grit Hasselmann

Seine Kollegen kommen unter anderem aus Afghanistan, Syrien, Palästina, der Türkei, auch aus Kambodscha ist jemand dabei.

Jeden Morgen teilt der Bauhofleiter ein, wer von ihnen mit wem rausfährt und was zu tun ist. Von 7 Uhr bis 12 Uhr wird gearbeitet, 25 Stunden pro Woche sind vom Landratsamt vorgegeben.

Bauamtsleiter Rausch ist gespannt, wer die drei Monate durchhält, die das Pilotprojekt dauern soll. "Es gibt ja eigentlich auch keine Alternativen. Man hat ja auch den Vorteil, dass man ein kleines Salär dafür bekommt. Das ist zwar nicht viel, aber man hat einen Riesenvorteil, dass man in einer freien und demokratischen Gesellschaft aufgenommen wird."