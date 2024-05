Die AfD hatte den Antrag in den Leipziger Stadtrat eingebracht. Man solle sich ein Beispiel am Saale-Orla-Kreis, an Schmalkalden Meiningen oder dem Landkreis Bautzen nehmen. Dort würde die Arbeitspflicht durchgesetzt.

Dabei gibt es sie auch in Leipzig, diese 80-Cent-Stellen: 77 an der Zahl. Man findet sie überwiegend in den Gemeinschaftsunterkünften der Stadt. Dazu sagt Dohrn: Man sei sich verwaltungsrechtlich, aus wirtschaftlichen sowie strategischen Gründen sicher, "dass dieses kleine Segment – so klein, wie es gerade ist – angemessen ist." Man habe sich bewusst dagegen entschieden, es weiter auszubauen.



Die Jobs und die dafür nötige Verwaltung müssten erst geschaffen und dann auch teuer bezahlt werden. Deswegen sehen auch viele andere Landkreise davon ab – nicht, weil sie es nicht dürften. Nachgefragt bei Reinhard Sager, Präsident des Deutschen Landkreistages: "Wenn Landkreise davon Gebrauch machen, dann beziehen sie sich auf die geltende Rechtslage." Allerdings sei gemeinnützige Arbeit schwer zu definieren und kommunal umfangreich zu administrieren. Deshalb würden die meisten Kreise in Deutschland darauf verzichten, so Sager. "Es ist ja schlicht so, dass nicht überall noch mal die Anlage gefegt oder geputzt werden muss. Und es stellt sich auch die Frage, wie sinnstiftend solche Arbeitsgelegenheiten sind."