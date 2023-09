Am Donnerstag beginnt in New York eines der größten Modespektakel der Welt: die New York Fashion Week. Hunderte Models präsentieren die Kollektionen für Herbst/Winter 2024. Allesamt top gestylt. Dafür verantwortlich ist dann auch eine Friseurmeisterin aus Ostthüringen: Kristina Kunke aus Brückla. "Das ist ein Traum, den ich geträumt habe und von dem ich nie gedacht habe, dass er in Erfüllung geht“, sagt die junge Frau und erzählt begeistert weiter: "Ich habe gehört, dass Harry Styles in New York sein soll. Ich hoffe, dass auch er über den Runway läuft. Vielleicht kann ich ihm mal ´ne Locke drehen."“

Doch erst einmal zieht sie das Glätteisen durch die schwarzen Haare ihrer Freundin Julia. Es ist am Dienstag ihre letzte Kundin vor der großen Reise nach Big Apple. Bei der New York (NY) Fashion Week wird Kristina Kunke backstage die Models für den Catwalk stylen. Auf welchen Shows sie arbeiten wird, kann sie noch nicht sagen. Darf sie aber auch nicht: "Da haben wir eine Verschwiegenheitserklärung." Viermal im Jahr findet in New York die Fashion Week statt und setzt Trends in der Modebranche. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Stress-Training vorher im "Bootcamp"

Keine Infos, keine Fotos – nichts darf während der NY Fashion Week nach draußen. Dafür wird Kristina Kunke auch kaum Zeit haben. "Es wird definitiv stressig. Das haben wir auch im "Bootcamp" in Hannover geübt. Das ist ein ganz anderes Arbeiten zur Fashion Week als im normalen Salon, viel hektischer. Man weiß vorher nie, wie das Model aussieht. Wir arbeiten mit viel mehr Produkten. Ich hab noch nie so viel Haarspray genommen wie beim "Bootcamp". Meine Finger haben geklebt", erzählt sie.

Steckfrisuren, Locken, Balayagetechnik – all das beherrscht Kristina Kunke in Perfektion. Doch ob das der Designer für seine Show wünscht? Kreativ werden darf sie nicht, der Designer macht die Vorgaben. Trotzdem kein Problem: "Ich will wissen, wie das backstage abläuft. Wie Frisuren entstehen und mir natürlich auch ein paar Tricks für zuhause abschauen." In den neuen großen Rucksack packt sie Bürsten, Kämme, Glätteisen. Es gibt Vorgaben, was jeder nach New York mitzubringen hat. Vor Ort müssen die Stylisten noch Fön und Glätteisen kaufen. "Wegen der anderen Spannung dort." Die Stylingprodukte werden gestellt. Ausgefallene Frisuren sind bei der New Yorker Fashion Week an der Tagesordnung. Bildrechte: dpa

Friseurin ist großer USA-Fan