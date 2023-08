Thüringer Museen haben in ihren Ausstellungen und Magazinen Exponate mit unklarer Herkunft gefunden. Wie der Museumsverband MDR THÜRINGEN mitteilte, wurden im Rahmen eines sogenannten Erstchecks zur Provenienzforschung zum Beispiel im Kupferstichkabinett in Greiz "Pustaha" entdeckt. Das sind Zauberbücher von der indonesischen Insel Sumatra.

Im Rahmen der Provenienzforschung wird geprüft, wie Exponate in die Thüringer Museen kamen und ob sie eventuell an die rechtmäßigen Eigentümer zurückgegeben werden müssen. Der Museumsverband wertet die Berichte der Museen nun aus und gibt dann Tipps für weitere Schritte. Mehr Einzelheiten will der Verband im September bekanntgeben.

An dem am Montag beendeten Projekt zur Herkunftsforschung beteiligten sich das Stadtmuseum Gera, das Naturkundemuseum Mauritianum in Altenburg, die Staatliche Bücher- und Kupferstichsammlung Greiz, das Thüringer Landesmuseum Heidecksburg in Rudolstadt und das Deutsche Spielzeugmuseum Sonneberg.