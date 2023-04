Antike Teeschalen aus Japan, Jadefiguren oder diamantbesetzte Schwerter. Schätze wie diese werden in vielen Museen präsentiert; etwa im Grünen Gewölbe in Dresden. Doch in einem Stadtmuseum vermutet man solche exotischen Dinge nicht. Und doch schlummern in Museumsdepots viele ungewöhnliche Dinge aus fremden Ländern.