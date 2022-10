Der Landmaschinenhersteller Horsch hat seinen Standort in Ronneburg (Landkreis Greiz) erweitert. Für 17 Millionen Euro wurde dort eine neue Produktionshalle gebaut und am Samstag eingeweiht. Das aus Schwandorf in Bayern stammende Unternehmen war 2007 in Ostthüringen mit 80 Mitarbeitern gestartet. Inzwischen arbeiten dort 750 Menschen. Mindestens 50 weitere Mitarbeiter werden derzeit gesucht.