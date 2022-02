Die neue Justizvollzugsanstalt (JVA) soll 820 Haftplätze bieten - 450 für Gefangene aus Sachsen, 370 für Häftlinge aus Thüringen. Entsprechend der Plätze teilen sich beide Länder die Kosten. Der Neubau soll alte Gefängnisse ersetzen, wie Hohenleuben in Ostthüringen, die bisherige JVA in Zwickau und später auch die in Zeithain bei Riesa. Was mit der dann leergezogenen JVA Hohenleuben passieren soll, ist noch nicht festgelegt.

Thüringen und Sachsen bauen zusammen ein neues Gefängnis. (Archivbild) Bildrechte: MDR/Matthias Wetzel