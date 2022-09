Medizinische Versorgung Ronneburg: Chefarzt der Fachklinik für Geriatrie suspendiert

Hauptinhalt

Am heutigen Donnerstag hätte der Chefarzt der Fachklinik für Geriatrie in Ronneburg sein 35-jähriges Dienstjubiläum gefeiert. Einen Tag vorher hat ihn das Landratsamt in Greiz von seinem Posten suspendiert.