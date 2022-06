Autofahrer müssen in dieser Woche zwischen dem A9-Autobahnanschluss Lederhose und Großebersdorf im Landkreis Greiz Umwege in Kauf nehmen. Wie das Landratsamt Greiz mitteilte, wird bis voraussichtlich Freitag die Bundesstraße 175 in Großebersdorf vom Ortsschild bis zur Kreuzung zur Bundesstraße 2 wegen Sanierungsarbeiten gesperrt.