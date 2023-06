Seit Februar arbeiten sie und zwei Mitarbeiter in Greiz an dem Projekt, bis Sommer 2025 soll das Müllförderband für Flüsse fertig entwickelt sein. Im Spätsommer könnten erste Modelle in der Weißen Elster getestet werden. Irgendwann soll es auch möglich sein, große Flüsse wie den Rhein oder auch den stark verschmutzten Mekong in Südostasien zu reinigen.

Drei bis fünf Meter lang soll das Förderband lang sein. Ziel ist es, in bis zu zwei Metern Tiefe den Müll aus dem Fluss zu sammeln, bevor er im Meer landet - und natürlich dabei Fische und andere Flussbewohner nicht stören. Die Projektpartner schätzen aktuell, dass mit einem Förderband die Hälfte des vorbeischwimmenden Mülls aus dem Wasser gefischt werden könnte. "Man könnte das System versetzt aufstellen, vielleicht alle fünf Kilometer an einem Fluss, mit unterschiedlichen Porengrößen, um unterschiedlich große Müllteile zu sammeln", so die Idee der Greizer Forscher. In fließenden Gewässern wird die Energie fürs Müllsammeln aus der Wasserkraft gewonnen, bei stehenden Gewässern wären auch Wind- oder Sonnenkraft denkbar. Ein weiterer Vorteil sei, dass die Flüsse für Schiffe befahrbar blieben, so die Projektleiterin.