Maria Peter, Projektmitabeiterin beim Experiment Boden hatte früher bereits in so genannten Citizen-Science-Projekten gearbeitet. Solche Projekte beziehen Daten oder Proben von Bürgerinnen und Bürgern und werten diese dann aus. Bekannte Beispiele sind die Stunde der Gartenvögel des NABU und der Insektensommer. Aber es gibt noch viel mehr Citizen-Science-Projekte. Auch in Jena bauen die Wissenschaftler auf die Hilfe der Gärtnerinnen und Gärtner, um an ihre Proben zu kommen. Gärtner, die am Experiment teilnehmen, können einfach so eine Probe abgeben oder zuerst dieses Testkit holen. Damit lassen sich auch pH-Wert und Nitrat-Belastung selbst messen. Bildrechte: MDR/Annett Zündorf

Wer teilnehmen möchte, muss in Jena wohnen. Die Gärtner brauchen einfach nur auf die Website des Experiments zu gehen, sich dort anzumelden, eine Bodenprobe im Garten zu nehmen und verschiedene Fragen zu beantworten. Dann gibt es eine Probennummer. Die Probe selbst kann man an verschiedenen Stellen in der Stadt abgeben - und dann heißt es warten. Denn die Probe wird in ein professionelles Prüflabor geschickt. Dort wird getestet: Wie viele der wichtigen Pflanzennährstoffe Magnesium, Kalium und Kalzium sind im Boden enthalten? Kommen Schwermetalle wie Blei, Kadmium, Arsen, Zink, Nickel, Kupfer oder Chrom vor?