Nach Zwangsumzug Soziokulturelles Zentrum "CarlA" bei Jena will Utopia für alle sein

Vor zweieinhalb Jahren ließ das Land ein soziokulturelles Zentrum am Inselplatz in Jena für den Bau des neuen Uni-Campus abreißen. Die Bewohner zogen daraufhin in den ehemaligen Gasthof "Carl August" vor den Toren der Stadt. Das alternative Wohn- und Kulturprojekt "CarlA" will Freiräume für jede und jeden bieten, möglich macht das auch im Winter eine neue Heizung.