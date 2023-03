Als Tabellenführer der Fußball-Regionalliga Nordost reist der FC Rot-Weiß Erfurt diesen Samstag an die Saale. Dort wartet der FC Carl Zeiss Jena , der sich inzwischen auf den dritten Tabellenplatz gekämpft hat und entsprechend selbstbewusst ins Derby gehen will.

Zuschauer aus Jena werden gebeten, mit Bus oder Bahn anzureisen. "Die Eintrittskarten für das Spiel gelten ab zwei Stunden vor und bis zu zwei Stunden nach dem Spiel als Fahrschein", sagte FCC-Pressesprecher Andreas Trautmann. Parkmöglichkeiten am Ernst-Abbe-Sportfeld wird es aufgrund der Baustellensituation nicht geben. FCC-Fans, die mit dem Auto anreisen, wird geraten, am Parkplatz an der Sparkassen-Arena in die Straßenbahn zu wechseln.



Erfurt-Fans, die mit dem Auto anreisen, sollen über die Wegweiser an der A4 Richtung Stadion geleitet werden. Sie können im Burgauer Weg parken - allerdings nur "in einem sehr begrenzten Maße", hieß es aus Jena.