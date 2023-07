Doro hat gerade ihr Abitur gemacht und will später als Erzieherin im Kindergarten arbeiten. Dafür muss sie 480 praktische Stunden vorweisen. Nach Praktika in Kindergarten und Hort wollte sie eigentlich ins SOS-Kinderdorf. Aber die Mütter von Doro und Moritz arbeiten zusammen. "Und wie das so ist, reden die ja über alles, was ihre Kinder betrifft", sagt sie.

So kam die Idee auf mit dem Sportverein und Doro bewarb sich schon vor Monaten um einen Platz als FSJler beim SV GutsMuths. Christoph Jury vom Vereinspräsidium lobt die frühe und aussagekräftige Bewerbung. "Man merkte, dass sie Lust hat, was Neues zu probieren. Und sie ist definitiv keine Notlösung", sagt Jury, der auch Geschäftsführer im Thüringer Badmintonverband ist.

Doro lernt Badminton im Schnelldurchgang - auch das Netzeinspannen will gelernt sein. Bildrechte: MDR/Franziska Heymann

In ihrem letzten Jahr Schuljahr lernte Doro neben dem Abistoff also auch noch Badmintonspielen. Einmal pro Woche, immer freitags, stand sie mit einer Grundschulgruppe in der Halle. "Am Anfang hab ich eben mehr zugeschaut um zu lernen, wie die Trainer mit den Kindern umgehen. Nach ein paar Stunden durfte ich Erwärmungsspiele mitmachen, durfte ein paar Schrittfolgen zeigen", erzählt sie. Der SV GutsMuths Jena tritt in der Bundesliga vor allem mit Spielern aus dem eigenen Nachwuchs an und so ist es besonders wichtig, talentierte Kinder zu gewinnen.

Moritz war der erste FSJler des Vereins und baute vier neue Schul-AGs mit auf. Besonders mit der Südschule fühle er sich verbunden, dort sei er selbst als kleiner Junge gewesen. Nun erzählt Moritz mit leuchtenden Augen, dass er ein Schul-Käppi bekommen habe, weil die Kinder ihren Moritz so toll finden. "Zu meiner Zeit gab es das noch nicht. Das ist cool!"

Je 35 Kinder nehmen an den Feriencamps in den ersten beiden Ferienwochen teil - gut zu tun für die beiden FSJler. Bildrechte: MDR/Franziska Heymann

Insgesamt betreut der Verein neun Arbeitsgemeinschaften an vier Grundschulen, dadurch stiegen auch die Mitgliederzahlen im Nachwuchsbereich. "Wir sind sehr aktiv im Grundschulbereich und freuen uns, mit diesen Schul-AGs ein gewisses Scouting von neuen Talenten für die Sportschule anbieten zu können", sagt der Marketingverantwortliche Christoph Jury. So besuchen im neuen Schuljahr gleich vier Badminton-Kinder das Sportgymnasium - in den vergangenen Jahren waren es höchstens zwei. Dieses hohe Niveau würde der Verein in den nächsten Schuljahren gern halten - künftig eben mit Doros Hilfe.

"Also ich finde es aufregend. Denn es sind ja meist viele Kinder, mit unterschiedlichen Problemen, hier tut was weh, dort ist was passiert. Das ist ja schon eine große Verantwortung, aber ich freue mich drauf", erzählt Doro. Sie hofft, aus dem FSJ viel mitnehmen zu können für ihre Erzieherausbildung und will alsbald auch ihren C-Trainerschein machen.

Ihr Vorgänger Moritz ist sich sicher: "Sie wird das gut machen. Sie hat sich vor zwei Wochen schon mal ein paar AGs mit mir angeguckt, die Kinder haben sie auch direkt ins Herz geschlossen." Moritz selbst blickt beinahe wehmütig auf sein FSJ zurück. Nicht nur, dass er noch strukturierter arbeiten würde als er es vorher schon getan habe nach seiner durchgetakteten Zeit mit Sportgymnasium und Training. "Ich mag Kinder sehr gern und finde es toll, wenn sie die Energie mit in die Halle bringen und ab Minute Eins rumhüpfen, rumtollen und alles", erzählt der Leistungssportler mit Begeisterung.

Die Kinder haben Respekt vor Moritz - schätzen es aber auch, dass der junge Mann immer zu einem Späßchen aufgelegt ist. Bildrechte: MDR/Franziska Heymann

Vermissen werde er nicht nur die kindlichen Witze und das Kinderlachen, sondern auch das entspannte Umfeld mit den Kollegen aus dem FSJ-Seminar, erzählt Moritz. Er will im September eine Ausbildung im Finanzamt beginnen und hat sich fest vorgenommen, seine Sportkinder zu besuchen.