In den Fall eines wiederholt straffällig gewordenen sowie ausreisepflichtigen Asylbewerbers in Apolda kommt offenbar Bewegung. Wie ein Sprecher des Innenministeriums am Samstag MDR THÜRINGEN sagte, befindet sich der Mann aus Marokko in Polizeigewahrsam. Im Laufe des Tages soll demnach darüber entschieden werden, ob Abschiebehaft angeordnet wird. Die Abschiebung nach Marokko hatte sich immer wieder verzögert, unter anderem weil Marokko seine Herkunft bestreitet.

Bildrechte: picture alliance/dpa | Friso Gentsch