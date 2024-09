Weitere Vorkehrungen wurden auch in Jena getroffen. FCC-Pressesprecher Andreas Trautmann sagte, "Dazu gehört auch, nach den Ereignissen beim letzten Derby entsprechende Schlüsse zu ziehen und dass vor allem die Fantrennung an den besonders neuralgischen Punkten im Stadion betrifft, dort baulich nochmal nachzujustieren. Das gilt zum einen für die Pufferblöcke, aber zum anderen eben auch für entsprechende Maßnahmen, wie das Überwinden von Absperrungen und Fantrennungen bestmöglich zu verhindern bzw. deutlich zu erschweren. Also das, was möglich ist, tun wir."