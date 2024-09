Im Nachwuchs des 1. FC Magdeburg erlernte Erik Weinhauer das Fußball-ABC. Aus seinen FCM-Tagen sind dem einstigen U15-Nationalspieler noch die heutigen Jenaer Mitspieler Marius Liesegang und Elias Löder bekannt. In der Folge ging es für Weinhauer über Eintracht Braunschweig und den MTV Gifhorn für ein Jahr über den großen Teich an das Illinois Central College in den USA.



Anschließend heuerte er bei Oberligist Einheit Wernigerode an, bevor der Sachsen-Anhalter 2022 bei Rot-Weiß Erfurt anheuerte. Im Erfurter Dress lief er 51 Mal auf, traf dabei acht Mal und gab sechs Vorlagen. RWE-Coach Fabian Gerber ließ ihn im Sommer 2024 nur ungern ziehen, doch mit dem FCC-Angebot konnte Erfurt nicht mithalten. Für Weinhauer eröffnete sich in Jena eine neue Perspektive. Und das erst einmal bis 2026, so lange läuft sein Vertrag an den Kernbergen.