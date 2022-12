"Alter Schützenhof" weckt Erinnerungen

Doch interessant ist in diesem Fall, was Jörg S. mit der "I.D.E. Beteiligungs-GmbH" unternahm: 2003 gegründet und kurz später für den Ankauf von Grundstücken umgemeldet, nutzte S. diese Firma, um in den Jahren darauf die Fläche des "Alten Schützenhofs" zu kaufen. Die alte Gaststätte diente schon zu DDR-Zeiten im Jenaer Norden als Ort für Feierlichkeiten, unter anderem als "Kulturhaus der Glasarbeiter". Wie der Ortsteilbürgermeister von Jena-Nord, Christoph Vietze, MDR THÜRINGEN sagte, "ist der Alte Schützenhof immer noch ein emotionales Thema. Viele Menschen haben hier gefeiert".

Als Bauträger wollte S. diese Fläche nun entwickeln, riss das alte Gebäude 2006 ein und baute ein Wohnhaus. Darüber hatte auch die "Ostthüringer Zeitung" berichtet. Seine GmbH verkaufte die zehn Wohnungen an Privatleute mit dem Ziel, 2008 fertig zu sein.

Ehrwürdig thronte der Schützenhof vor über 100 Jahren am Hang am heutigen Jenaer Norden. Bildrechte: Städtische Museen Jena

Investitionsprojekt scheiterte

Aus den Einträgen geht hervor, dass S. 2011 zunächst bei einem Briefkasten in Brandenburg seine Firma um- und dann 2014 die Insolvenz anmeldete. Was beim Bau des neuen Wohnhauses alles schiefging, ist nicht im Detail klar. Offenbar wurde der Bau aber nicht abgenommen. Und die Käufer der Wohnungen konnten bis heute nicht einziehen, während sie gleichzeitig ihr potenzielles Eigentum finanzieren mussten.

Juristisch blieb das Projekt dabei nicht ohne Folgen für Jörg S.: Wegen Insolvenzverschleppung und Leistungskreditbetrug im Zusammenhang mit dem Immobiliensektor liefen gegen ihn von 2013 und 2014 an zwei Ermittlungsverfahren. Das bestätigte die Polizei Jena auf Anfrage. Das Haus am "Alten Schützenhof" spielte dabei ebenso eine Rolle wie das Wohn- und Geschäftshaus in der Jenaer Innenstadt - eben jenes Haus, in dem S. und seine Frau seit geraumer Zeit Studenten um ihre Kaution bringen.

Die beiden Verfahren wurden letztlich zusammengelegt und Jörg S. 2017 wegen Verletzung der Buchführungspflicht zu einer Geldstrafe verurteilt. Das teilte die Staatsanwaltschaft Gera auf Anfrage mit.

Auch neuer Bauherr kommt nicht an S. vorbei

Am "Alten Schützenhof" trat 2018 dann das Immobilienunternehmen ICE GmbH auf den Plan, das nicht zu S. gehört. ICE kaufte die Wohnungen den enttäuschten Eigentümern ab und will das von S. errichtete Wohnhaus abreißen sowie dort ein neues Mehrfamilienhaus errichten. Einen Vorbescheid der Stadt Jena dafür gibt es bereits. Doch auch hier passiert seit Jahren nichts.

Der Grund: Jörg S. plante und erschloss das Grundstück nicht nur neu, sondern sicherte auch seiner Familie Platz in dem offenbar schlecht gebauten Wohnhaus: So besitzt die Familie S. über die Ehefrau K. und Tochter M. selbst zwei Wohnungen in dem Haus. Das geht aus Grundbucheinträgen hervor, die der MDR einsehen konnte.

So würde die ICE GmbH gerne bauen - doch S. blockiert offenbar die weitere Entwicklung auf dem Grundstück. Bildrechte: MDR/David Straub

S. pokert offenbar Verkaufspreis in die Höhe

Die ICE GmbH plant zwar, kann jedoch nicht loslegen, da bisher noch kein Verkauf der beiden Wohnungen durch Frau K. und Tochter M. erfolgte.

Was beim Bau der Wohnanlage schiefging, wie stark die Käufer der Wohnungen finanziell Schaden genommen haben und vor allem, warum seine Familie immer noch Wohnungen am "Alten Schützenhof" hält - dazu äußerte sich Jörg S. nicht. Der Wunsch der ICE GmbH, endlich neu bauen zu können, und der angespannte Wohnungsmarkt in Jena könnten aber Anreize genug für den Preispoker von Jörg S. sein.