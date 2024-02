Aktion der Diakonie Jena: Kinder und Senioren lassen Papier-Kraniche mit Friedenswünschen steigen

21. Februar 2024, 21:12 Uhr

Kinder und Senioren haben am Mittwoch in Jena gemeinsam Papier-Kraniche mit persönlichen Friedensbotschaften in den Himmel steigen lassen. Initiatorin der Aktion ist die Diakonie Thüringen.