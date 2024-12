Parken wird in Jena im kommenden Jahr deutlich teurer. Die Stadt hebt nach eigenen Angaben zum 1. Februar die Gebühren an. So kostet ein Bewohner-Parkausweis dann 120 Euro pro Jahr, bisher waren gut 30 Euro fällig.

Damit will die Stadt erreichen, dass die Parkraum-Nachfrage vom öffentlichen in den privaten Raum verlegt wird. Mit der neuen Gebühr von zehn Euro monatlich liege Jena noch immer am unteren Ende dessen, was größere Städte festgelegt haben, hieß es.

Parken teurer als Straßenbahnticket

Auch das Parken am Parkautomaten wird teurer. In der Innenstadt werden dann drei Euro pro Stunde verlangt, vorher waren es zwei Euro. Damit liegen die Parkgebühren in der Innenstadt erstmals über dem Preis eines Bus- oder Straßenbahntickets. In der erweiterten Innenstadt sind ab Februar 1,50 Euro pro Stunde fällig (vorher 1 Euro) und an den Automaten außerhalb des Stadtkerns 75 Cent (vorher 50 Cent).