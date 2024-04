Bei einem unerlaubten Ausflug in Jena ist ein 17-Jähriger am Donnerstagabend schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben war der Jugendliche mit einem 16-jährigen Freund über die Feuerleiter auf das Dach einer Firmenhalle geklettert. Oben brach der 17-Jährige durch ein Oberlicht und stürzte acht Meter in die Tiefe.