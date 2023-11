Am Universitätsklinikum Jena müssen sich Patienten am Dienstag auf längere Wartezeiten und kurzfristig abgesagte Behandlungen und Operationen einstellen. Im Tarifstreit des öffentlichen Dienstes sind die Beschäftigten des Klinikums zum ganztägigen Warnstreik aufgerufen - und ebenso die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an der Universität Jena, der Ernst-Abbe Hochschule und des Studierendenwerkes.