Die Polizei hat am Mittwochnachmittag einen stark betrunkenen Lkw-Fahrer auf der Autobahn 9 am Hermsdorfer Kreuz nach zwei Unfällen und einer waghalsigen Weiterfahrt gestoppt.

Mehrere Notrufe meldeten im Anschluss der Polizei am Hermsdorfer Kreuz einen völlig demolierten Lkw mit einer beschädigten Fahrzeugfront und einer gerissenen Frontscheibe, der auf der Autobahn in Richtung München unterwegs war. Der Lkw sei zudem in Schlängellinien unterwegs gewesen. Knapp fünf Kilometer später kam der Lkw an der Anschlussstelle Hermsdorf-Süd rechts von der Fahrbahn und ab und kollidierte mit der Leitplanke.