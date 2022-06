Versandhandel Testlauf für neues Logistikzentrum von Böttcher in Zöllnitz

Die Böttcher AG mit Sitz in Jena will zu den größten zehn Onlinehändlern in Deutschland gehören. Im neuen Logistikzentrum in Zöllnitz startete jetzt der Probebetrieb. Von dort aus will das Unternehmen täglich 120.000 Sendungen auf die Reise schicken.