Die Geschichte des Rosenfestes in Dornburg Das Kinder- und Rosenfest, immer am letzten Juni-Wochenende, hat in dem 800-Einwohner-Städtchen Dornburg, mit seinen drei Schlössern, eine lange Tradition. Es geht zurück auf ein Ereignis vor über 150 Jahren. Am 24. Juni 1873 feierte Großherzog Carl Alexander von Sachsen-Weimar und Eisenach mit seinem Hofstaat seinen 55. Geburtstag in den Schlössern zu Dornburg. Ein jungfräuliches Mädchen, wie es damals hieß, überreichte dem Landesvater einen Blumenstrauß, die Dornburger huldigten ihm, die Kinder und Armen bekamen Geschenke. Auch als der Landesvater nach 1876 seinen Geburtstag nicht mehr hoch über der Saale feierte, blieben die Dornburger dabei. Aus dem Blumenmädchen wurde schließlich die Rosenkönigin.