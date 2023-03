Dateien statt Aktenberge Erstes Thüringer Amtsgericht führt digitale Akten ein

Bundesweit müssen alle Prozessakten bis spätestens 1. Januar 2026 elektronisch geführt werden. Dann wird die elektronische Akte die bislang in Papier geführte Verfahrensakte gleichwertig ersetzen. In Thüringen muss an mehr als 40 Gerichten die Aktenführung umgestellt werden.