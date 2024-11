Die Kinder aus der maroden Grundschule "Waldsiedlung" in Hermsdorf im Saale-Holzland-Kreis könnten vorrübergehend in Räumen der Berufsschule im Ort unterkommen. Das hat Bürgermeister Benny Hofmann (parteilos) dem Landkreis vorgeschlagen, der zuständig für das Gebäude ist. Langfristig sei aber ein Neubau unumgänglich, und nicht erst 2029, wie vom Landkreis geplant, sagte er MDR THÜRINGEN.

Weil auch das Gymnasium Hermsdorf saniert werden soll, könnte es für beide Schulen eine gemeinsame Lösung geben, um schneller für Sicherheit zu sorgen. Derzeit werde im Kreistag geprüft, ob es wirtschaftlich ist, ein Gebäude neu zu bauen, das beide Schulen in Teilen gemeinsam nutzen, so Hofmann.

In der Grundschule laufen derzeit Arbeiten, um das Gebäude zu sichern. Unter anderem Risse in Klassenräumen, nasse Wände und nicht mehr tragfähige Fensterstürze wurden gemeldet. Eltern hatten sich besorgt an MDR THÜRINGEN gewandt. Sie fürchten um die Sicherheit ihrer Kinder.