Aus der als Erstaufnahme genutzten Lagerhalle in Hermsdorf (Saale-Holzland-Kreis) sind noch nicht alle Geflüchteten ausgezogen - wie ursprünglich geplant. Wie ein Sprecher des Landesverwaltungsamtes sagte, hätten sich zunächst mehr als 80 Menschen geweigert, in die frühere Frauenklinik in Jena umzuziehen.

Grund sei gewesen, dass die Geflüchteten damit erneut in einer Aufnahmeeinrichtung und "nicht wie sie dachten [...] in einer Gemeinschaftsunterkunft" unterkommen würden, so berichtete zunächst die Ostthüringer Zeitung. Das Gebäude in Jena hatte das Land nach Ostern als Ausweichunterkunft für die Standorte Suhl und Hermsdorf angemietet, obwohl die Flüchtlinge in Hermsdorf bereits forderten, auf Gemeinschaftsunterkünfte verteilt zu werden. Grund für die Forderung der Geflüchteten ist, dass mit der Unterbringung in einer Gemeinschaftsunterkunft oft einhergeht, dass Leistungen wie die Teilnahme an einem Deutschkurs wahrscheinlicher werden.