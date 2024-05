Die Flüchtlings-Erstaufnahme in Hermsdorf soll in den nächsten Tagen leergezogen sein. Innenminister Georg Maier (SPD) sagte MDR THÜRINGEN, der Zeitplan werde eingehalten. Zwischen zehn und dreißig Menschen würden die Halle jeden Tag verlassen und auf die Kommunen verteilt, so der Minister. Außerdem hätten die Häuser in Gera und Jena noch Kapazitäten. So sind demnach im Wismutkrankenhaus in Gera aktuell 130 Männer untergebracht - die Höchstgrenze liegt bei 190.