Nach dem Brand in der Flüchtlingsunterkunft in Apolda hat der ukrainische Botschafter in Deutschland, Oleksii Makeiev, den Thüringern für ihre Hilfsbereitschaft gedankt. Makeiev sagte bei einem Besuch in der Notunterkunft in Hermsdorf, Verwaltung, Rettungsdienste und Polizei hätten nach dem Unglück in Apolda sehr gut und schnell reagiert. Die Solidarität mit den Brandopfern sei fantastisch gewesen.

Viele ukrainische Flüchtlinge haben das Gespräch mit dem ukrainischen Botschafter in Deutschland, Oleksii Makeiev, gesucht. Bildrechte: MDR/Wolfgang Hentschel

Der Botschafter wurde bei seinem Besuch in Hermsdorf von den Flüchtlingen regelrecht umlagert. Viele suchten das Gespräch mit ihm, um ihre Nöte, Sorgen und Wünsche mitzuteilen. Sie sei froh, dass der Botschafter da gewesen sei und seinen Landsleuten zugehört habe, sagte eine Ukrainerin MDR THÜRINGEN. Sie würde auch gerne in Deutschland bleiben, hier wohnen und arbeiten und sich integrieren.

Eine andere Ukrainerin hat dagegen andere Pläne. Sie hoffe, dass nach dem Krieg in der Heimat wieder alles in Ordnung sei. Dann wolle sie wieder nach Hause zurückkehren, sagte die Frau MDR THÜRINGEN.

Makeiev: Feuer in der Unterkunft traumatisches Erlebnis

Laut Makeiev wurde in den Gesprächen mit den Geflüchteten klar, dass viele von ihnen in den Kriegsgebieten in der Ukraine Schlimmes erlebt haben - von Bombenangriffen bis hin zu Folter durch die russischen Besatzungstruppen. Das Feuer in der Unterkunft in Apolda sei daher für diese Menschen ein traumatisches Erlebnis gewesen. Klar ist aber laut Makeiev auch: Viele der ukrainischen Geflüchteten wollen gerne in Deutschland arbeiten.

Ramelow: Geflüchtete sollen wieder nach Apolda