Die neue Erstaufnahmestelle in Hermsdorf im Saale-Holzland-Kreis soll Ende dieser Woche in Betrieb gehen. Laut einer Sprecherin des Landesverwaltungsamts sollen am Freitag ukrainische Flüchtlinge einziehen. Die umgebaute Halle soll Platz für 700 Menschen bieten und die überbelegte Erstaufnahmestelle in Suhl entlasten. Zunächst soll sie aber nicht mehr als 200 Personen beherbergen.