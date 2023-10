Kahla und Bad Salzungen Erste Ergebnisse nach tödlichem Gartenlaubenbrand

Nach zwei Gartenlaubenbränden mit zwei Toten vor wenigen Tagen gibt es weitere Details. So steht im Fall des Brandes in der Nacht zu Montag in Kahla im Saale-Holzland-Kreis die Todesursache fest. Wie ein Polizeisprecher sagte, starb die noch unbekannte Person an einer Kohlenmonoxidvergiftung. Das hat die Obduktion ergeben. Hinweise auf Gewalt, die zum Tod geführt haben könnten, haben sich laut Polizei nicht ergeben. Zur Identität des Toten wollte sich der Sprecher zum jetzigen Zeitpunkt nicht äußern. Auch die genaue Brandursache steht noch nicht fest. Nach ersten Erkenntnissen ist das Feuer innerhalb der Laube ausgebrochen.