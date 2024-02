Mit einem neuen Förderprogramm, dem sogenannten "Gastrobonus" will das Land Thüringen ab April Betreiber von Gaststätten beim Investieren unterstützen. Damit reagiert das Land auf Klagen der Gastronomen über hohe Zinsen für Kredite, wie Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) am Montag in Erfurt sagte.