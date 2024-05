Im Streit um den geplanten Neubau des Landratsamts im Saale-Holzland-Kreis will sich der noch amtierende Landrat Andreas Heller der Kreistagsmehrheit nicht beugen. Der CDU-Politiker kündigte am Freitag an, für kommende Woche einen Sonder-Kreistag einzuberufen. Auf dieser Sitzung sollten die Kreistagsmitglieder wie schon am Mittwoch dieser Woche über den Zuschlag für den Neubau des Verwaltungsgebäudes abstimmen. In der Kreistagssitzung vor zwei Tagen war das Thema nicht behandelt worden, weil eine knappe Mehrheit dafür gestimmt hatte, es von der Tagesordnung zu nehmen.