Wird das Bürgerbegehren genehmigt, müssen innerhalb von vier Monaten rund 6.000 Unterschriften gesammelt werden. Die neue Verwaltung soll am Rand von Eisenberg gebaut werden. Die geplanten Baukosten liegen laut Gleichmann derzeit bei rund 25 Millionen Euro - mehr als doppelt so viel wie ursprünglich geplant. Der Kreistag soll bereits am 22. Mai den Auftrag an eine Baufirma übergeben. Das Bürgerbegehren will erreichen, dass erst der neue Kreistag, der kurz darauf im Mai neu gewählt wird, darüber entscheidet. Gleichmann ist dabei der gemeinsame Landratskandidat von SPD und Linkspartei. Das Bürgerbegehren wäre das erste, das im Saale-Holzland-Kreis gestartet wird.