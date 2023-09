Bei den Olympischen Spielen 1972 in München gewann sie eine Goldmedaille im Speerwurf. 1974 wurde sie in Rom Europameisterin, 1976 in Montreal zum zweiten Mal Olympiasiegerin und 1978 in Prag erneut Europameisterin. Zwischen 1967 und 1980 wurde sie elfmal DDR-Meisterin und stellte sechs Weltrekorde auf. 1976 sowie 1980 wurde sie mit dem Vaterländischen Verdienstorden in Gold ausgezeichnet.