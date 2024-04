HSK Heberndorf als zentrale Einheit

Die 286 Heimatschutzkompanien sollten bundesweit aufgebaut werden. Am weitesten waren die mutmaßlichen Verschwörer dabei offenbar in Thüringen gekommen. Die HSK 148 Heberndorf soll neben der HSK 221 Tübingen/Freudenstadt eine der bis dahin zentralsten Einheiten gewesen sein. Zudem hatte sie eine Besonderheit: sie hatte offenbar eine Vorläufer-Gruppe. So soll bereits vor 2022 die "Heimatunterstützung Heberndorf" existiert haben.

Aus den internen Akten, die MDR Investigativ vorliegen, wird deutlich, dass sie eine klare geografische Zuordnung gehabt haben soll. Der gesamte Verband sah sein Einsatzgebiet in Süd- und Ostthüringen sowie in Nordbayern. So war die HSK 148 offenbar in die fünf sogenannte Sprengel "Trupp 1 Saalfeld", "Trupp 2 Saalburg", "Trupp 3 Lobenstein", "Trupp 4 Naila" und "Trupp 5 Sonneberg" untergliedert.

Nach den bisher sichergestellten Unterlagen soll die gesamte Einheit etwa 25 Mitglieder umfasst haben. Ob diese in einem Ernstfall am "Tag X", also einem möglichen Umsturz-Tag, auch alle bereit für den Kampf gewesen wären, bleibt offen.