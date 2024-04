Beschäftigte im Thüringer Gastgewerbe bekommen in Zukunft rund 18 Prozent mehr Lohn. Das teilten die Arbeitgeber und die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) am Montag mit. Die Entgelte sollen bis zum Juli 2026 in drei Stufen steigen. Demnach werden die Löhne in einem ersten Schritt zum 1. Mai um fünf Prozent angehoben, weitere sechs Prozent folgen jeweils im Juni 2025 und im Juli 2026.