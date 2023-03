Die Kinder dürfen selbst Hand anlegen. An einem Holzstück mit vielen Zündhölzern zeigt Silvio Preuß, wie sich Feuer ausbreiten kann, wenn brennbare Gegenstände nah beieinander angeordnet sind. Ein Zündholz nach dem anderen geht in Flammen auf. Was alles brennen kann und was es dafür braucht, haben die Schülerinnen und Schüler seit der ersten Klasse gelernt. "Hitze und Sauerstoff", sagt Lilly, und Sophie ergänzt: "Auch die Sonne kann Sachen entzünden".

Landesfeuerwehrverband arbeitet mit Schulen zusammen

Der Brandschutzunterricht ist Teil des Thüringer Stundenplans für die ersten bis vierten Klassen. Mindestens zwei Stunden pro Schuljahr sind Pflicht. Die Schüler erhalten Arbeitshefte, in denen sie alles Wichtige zum Thema Brandschutz finden. Die Hefte bezahlt das Land Thüringen. Der Landesfeuerwehrverband organisiert den Unterricht und arbeitet dafür mit den Schulen zusammen. In vielen Schulen unterrichten Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren. Für den verpflichtenden Brandschutzunterricht arbeiten Landesfeuerwehrverband und Grundschulen zusammen. Bildrechte: MDR/Andreas Dreißel

Hauptamtliche Brandschutzerzieher gefordert

Geld erhalten sie dafür allerdings nicht, auch Auslagen werden nicht ersetzt. Das Problem: Viele der Ehrenamtlichen gehen zu den Unterrichtszeiten eigentlich ihrem Hauptjob nach und müssen sich unbezahlt freistellen lassen. Deshalb fordert der Landesfeuerwehrverband hauptamtliche Brandschutzerzieher in allen Landkreisen und kreisfreien Städten.

In einigen Schulen übernehmen aber auch Lehrer den Brandschutzunterricht. Dafür müssen sie 14 Tage lang selbst die Schulbank drücken und sich außerdem regelmäßig weiterbilden. Wegen des Lehrermangels greifen die Schulen aber oft auf die Ehrenamtlichen aus den Feuerwehren zurück. Die nutzen den Unterricht auch zur Gewinnung neuer Mitglieder in den Jugendfeuerwehren. "Wir haben guten Zulauf in den Feuerwehren rund um Dornburg", sagt Silvio Preuß.

Feuer richtig melden ab der ersten Klasse

Im Unterricht lernen die Schülerinnen und Schüler das richtige Verhalten im Brandfall. Schon in der ersten Klasse geht es um die fünf W-Fragen beim Melden eines Feuers:

Wer ruft an?

Wo brennt es?

Was brennt?

Wie viele Menschen sind betroffen?

Warten auf Nachfragen und nicht einfach auflegen. Die Viertklässler lernen Brandschutz an verschiedenen Beispielen. Auch, wo sie sich bei einem Feuer außerhalb ihrer Schule treffen, wird immer wieder trainiert. Bildrechte: MDR/Andreas Dreißel

Das richtige Melden eines Brandes üben die Kinder mit einer Telefonanlage in einem Brandschutzkoffer. An einem Modellhaus lernen die Kinder, wie sich Rauch innerhalb eines Gebäudes ausbreitet. Auch, wo sie sich im Brandfall außerhalb ihrer Schule treffen, wird immer wieder trainiert.

Verband sieht Unterricht auf gutem Weg

Laut Landesfeuerwehrverband gibt es die Brandschutzerziehung in Thüringen schon seit den 1990er-Jahren. Seitdem wurde das Konzept mehrfach weiterentwickelt. Der Verband sieht den Brandschutzunterricht auf gutem Weg, obwohl es derzeit keine Zahlen gibt, wie viele Schüler tatsächlich am Unterricht teilgenommen haben. Wie der Unterricht durchgeführt wird, entscheidet jede Schule selbst. In einigen Einrichtungen findet die Brandschutzerziehung innerhalb von Projekttagen statt, andere - wie in Stiebritz - vermitteln die Inhalte im Sachkunde-Unterricht.

Die Kinder der 4b in Stiebritz erhalten zum Abschluss der Brandschutzerziehung Urkunden und das Brandschutzabzeichen. Ihnen hat der Unterricht Spaß gemacht. "Ich habe viel gelernt", sagt Lilly. "Ich wusste gar nicht, dass so viele Sachen brennen können und auch so ekelhaft riechen können." Fleißig mitgemacht: Die Kinder der 4b in Stiebritz erhalten zum Abschluss der Brandschutzerziehung Urkunden und das Brandschutzabzeichen. Bildrechte: MDR/Andreas Dreißel