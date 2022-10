"Wer nicht geboren wurde, kann auch nicht Feuerwehrmann sein", sagte der Bürgermeister Norberte Zitzmann trocken. Es fehle einfach an Menschen im dienstfähigen Alter. Laut Statistik leben in Lauscha 34 Männer und 25 Frauen im Alter zwischen 15 und 18 Jahren. "Da weiß ich doch, dass ich von denen jeden und jede bräuchte", so Zitzmann. Doch nur die Wenigsten bleiben in Lauscha. Sie studieren oder lernen auswärts. Manche sind auch körperlich nicht in der Lage.