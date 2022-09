Berufsfeuerwehr Einheitliche Ausbildungen: Thüringer Feuerwehren gründen Zweckverband in Erfurt

Hauptinhalt

In den fünf nächsten Jahren geht in Thüringen jeder zehnte Feuerwehrmann in Rente. Die Städte Jena Erfurt und Gera haben nun einen gemeinsamen Zweckverband gegründet, um die Suche nach Nachwuchs für die Feuerwehr zu erleichtern. Bei Auswahlverfahren, Fort- und Ausbildungen soll künftig zusammengearbeitet werden.