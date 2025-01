Der Vakuumspezialist Vacom in Großlöbichau (Saale-Holzland-Kreis) hat einen Teil seiner Belegschaft zu Jahresbeginn in Kurzarbeit geschickt. Geschäftsführer Jens Bergner bestätigte einen entsprechenden Bericht der "Ostthüringer Zeitung".

Demnach betrifft es von den knapp 500 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen etwa 100, die in der mechanischen Produktion und der Logistik momentan nur zu 50 Prozent beschäftigt sind. Bis Monatsende solle zudem entschieden werden, ob auch die etwa 100 Beschäftigen in der Reinigungsfabrik in Kurzarbeit gehen.

Bergner begründet den Schritt mit der derzeitigen Flaute in der Halbleiterindustrie. Betroffen davon seien wichtige Kunden wie das niederländische Unternehmen ASML, aber auch Zeiss und Jenoptik. Bildrechte: MDR/Karsten Heuke

Aufschwung ab 2026 erwartet

Ab April geht Bergner wieder von einer Produktionsauslastung von 80 Prozent aus, rechnet aber mit einem insgesamt schwierigen Jahr 2025. Erst danach werde die Nachfrage nach modernsten Chips wieder massiv nach oben schnellen, so Bergner.

Themen wie Künstliche Intelligenz und Automatisierung der Industrie hingen davon ab. Deshalb werde Vacom auch an seinen angekündigten Investitionen in Großlöbichau und in Montana (USA) festhalten, um so für den nächsten Aufschwung in der Halbleiterindustrie gerüstet zu sein. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Vacom will am Firmensitz in Großlöbichau bis zum Jahr 2027 zunächst insgesamt etwa 25 Millionen Euro investieren. Geplant sind ein viergeschossiges Bürogebäude und ein Parkhaus. Der Bauantrag für das drei Millionen Euro teure Parkhaus ist gestellt, im März soll es losgehen. Das Bürogebäude ist noch in Planung. Baustart soll den Angaben nach im nächsten Jahr sein.

Neuer Standort: Ende März Baustart in den USA

Am neuen Produktionsstandort im US-Bundesstaat Montana laufen die Vorbereitungen. Dort solle die Fertigung Ende März beginnen.