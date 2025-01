Eine Baustelle noch einmal ganz anderer Dimension ist der rund 500 Millionen Euro teure neue Zeiss-Hightech-Standort in der Nähe des Jenaer Westbahnhofs. Dort geht's schon hoch hinaus. Der Rohbau sei zu 90 Prozent abgeschlossen, so Projektleiter Marc Weimann. Mit Hochdruck werde derzeit an den Fassaden gearbeitet und auch beim technischen Ausbau gehe es sukzessive voran. Rund 500 Bauarbeiter sind dort momentan beschäftigt. Mitte des Jahres werden es laut Weimann mindestens doppelt so viele sein, weil dann überall auf der Riesenbaustelle Handwerker tätig sind. Möglichst viele von ihnen sollen aus der Region kommen.

Als große Herausforderungen bezeichnet Weimann die Materiallagerung in dem beengten Umfeld sowie die Handwerkerversorgung und -unterbringung. Nach seiner Aussage werde der futuristische Neubau bis Ende 2027 bezugsfertig sein. Nach und nach sollen dann gut 2.000 Zeiss-Mitarbeiter aus Verwaltung, Forschung und Produktion dort einziehen.

Nach vielen Verzögerungen seit Baubeginn 2020 geht es nun auch am neuen Uni-Campus Inselplatz voran. Die ersten beiden Gebäude für das Rechenzentrum und die Fakultät für Mathematik und Informatik werden in den nächsten Wochen übergeben. Bildrechte: Karina Heßland-Wissel

Weiter gebaut wird noch am 60 Meter hohen Turm, in dem künftig das Institut für Psychologie seinen Sitz hat, und an der Teilbibliothek der Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek (ThULB) für "Naturwissenschaften und Vorklinikum". Auch eine öffentliche Cafeteria entsteht. Frühestens 2026 sollen die restlichen Gebäude fertig sein. Die Gesamtkosten sind von ursprünglich veranschlagten 190 Millionen Euro auf insgesamt 230 Millionen Euro gestiegen. Nach Angaben des Thüringer Landesamts für Bau und Verkehr kommt ein Drittel davon aus Fördertöpfen der EU.

Eine weniger sichtbare Großbaustelle gibt es im Norden der Stadt. Dort lässt das Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) an seinem Jenaer Standort ein gigantisches Forschungs- und Laborgebäude errichten. Ende 2021 wurde der Grundstein für das 180 Meter lange und 40 Meter breite viergeschossige Gebäude gelegt. Nach Angaben des mit dem Bau beauftragten Thüringer Landesamts für Bau und Verkehr (TLBV) sind die Arbeiten am Rohbau, inklusive der Fassade, inzwischen abgeschlossen. Derzeit gehe es im Inneren weiter. Die Ausbauarbeiten aller Gewerke - von Heizung über Lüftung, Sanitär und Elektro - sind in vollem Gange. Bildrechte: imago images/Steinach