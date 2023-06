Freiwillige Amputation Mit beiden Prothesen fest im Leben

Fußball spielen - das war immer das Größte für Michél Schulze. Schon mit drei Jahren hat er angefangen, gegen den Ball zu treten. Bei seinem Heimatverein, dem LSV 49 Oettersdorf e.V., spielte er in der Abwehr und als Torwart, bis er für seine Koch-Ausbildung nach Österreich ging. Ob Rasen oder Bolzplatz: Überall, wo ein Ball rollt, fühlt sich Michél wohl. Seit 2014 schwingt aber immer etwas Wehmut mit: "Das Einzige, was mir fehlt, ist das Fußball spielen."

Denn am 27. August 2014 wurde ihm das rechte Bein auf Höhe des Oberschenkels amputiert, am 31. August 2019 folgte das linke unterhalb des Knies. "Immer, wenn ich an einem Fußballplatz vorbeikomme, denke ich: Verdammt, hier werde ich nicht mehr spielen", sagt er. Wenn das die Ironie des Schicksals ist, einem Fußballer seine Beine zu nehmen, dann hat das Schicksal einen fragwürdigen Humor. Beine hochlegen und genießen - bei Michél Schulze eher eine Seltenheit. Mit seinen Prothesen ist er lieber ständig unterwegs. Bildrechte: MDR/Andreas Kehrer

Am Kiosk

Am Dienstag nach Pfingsten geht es am Kiosk in Schleiz zu wie im Taubenschlag. Zeitungen kauft fast niemand, aber die Leute möchten wissen, ob ihre Lottoscheine was eingebracht haben. Manche wollen auch ein Paket aufgeben, Tabak kaufen oder über Fußball reden. Denn am Samstag waren ja doch wieder die Bayern Meister geworden. Also kommen viele vorbei, um mit Kioskverkäufer Michél Schulze darüber zu sprechen, wie sein BVB die sicher geglaubte Meisterschaft doch noch aus der Hand geben konnte.

"Na das war wohl nix am Samstag", flachst ein Bayern-Fan. "Halt's Maul", fährt ihn Michél an. Dann lachen beide. Mit vielen Kunden hat er ein fast freundschaftliches Verhältnis. Es wird gescherzt, geschwätzt und es werden Grüße an die Familie bestellt. In einer Kleinstadt wie Schleiz kennt man sich. Und den Michél mit den Roboterbeinen kennt ohnehin jeder. Ob in kurzen Hosen auf dem Weihnachtsmarkt oder ohne Beine im Schwimmbad, er ist ein "Hingucker", wie Michél selbst sagt. "Hier im Kiosk ist immer Action" - Michél Schulze am Verkaufstresen in Schleiz. Bildrechte: MDR/Andreas Kehrer

Seit einem Jahr arbeitet er im Kiosk - nicht, weil er muss, sondern weil er will. Zuhause würde ihm die Decke auf den Kopf fallen und hier sei immer was los, sagt er. Der Bayern-Fan ist noch nicht fertig: "Einen Elfmeter darfst du in so einem Spiel nicht verschießen." Michél lacht und nimmt es gelassen: "Jetzt ist es vorbei. Jetzt genießen wir die Sonne und warten auf August, wenn's weitergeht." Mit Rückschlägen kann Michél Schulze umgehen, denn darin hatte er in seinem Leben schon viel Übung.

Der Schlaganfall und 18 Operationen