Für den dritten Anlauf der Bürgermeisterwahl in Hirschberg (Saale-Orla-Kreis) gibt es nun überraschend doch eine Kandidatin. Die erste Beigeordnete Patricia Duch (Bürgerbund Hirschberg) hat sich freiwillig gemeldet - nach dem Ende der Meldefrist für Bewerber für das Ehrenamt. Duch sagte, offiziell kandidieren wolle sie nicht, wolle sich stattdessen von den Hirschbergern auf den Zettel schreiben lassen. Das ist für Bürgermeisterwahlen ohne Kandidaten so vorgesehen. Duch erklärte weiter, sie sei gut eingearbeitet, habe einen Plan und ihr Leben um das zeitintensive Ehrenamt organisiert. Duch ist bereits als Beigeordete ehrenamtlich tätig. Die Bürgermeisterwahl soll zeitgleich mit der Bundestagswahl am 23. Februar stattfinden. Über Duchs Bereitsschaft hatte zuerst die Ostthüringer Zeitung berichtet.

In Hirschberg liefen zwei Bürgermeisterwahlen im vergangenen Jahr ergebnislos. Es scheiterte jeweils an Kandidaten für das Amt. Deshalb konnten die Bürger eigene Vorschläge auf ihre Stimmzettel schreiben. Roland Schricker und Benjamin Lill wurden beide Male am häufigsten aufgeschrieben und kamen daher jeweils in die Stichwahl, die jeweils Schricker "gewann". Er weigerte sich aber, das Amt anzutreten, weil er von der Aufwandsentschädigung nicht leben könne. Seitdem führt Patricia Duch als Erste Beigeordnete die Amtsgeschäfte kommissarisch.